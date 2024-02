Cagliari: infortunio per Pavoletti, rischia un lungo stop

Brutte notizie per il Cagliari, nel giorno della festa per il pareggio nel finale contro il Napoli. Ranieri perde Leonardo Pavoletti: entrato al 60' per Lapadula, ha alzato bandiera bianca al 76', sostituito da Petagna, per un problema alla caviglia, in seguito a un contrasto con Juan Jesus. L'ex Genoa ha lasciato subito il campo, zoppicando. Ranieri, a fine partita, ha dichiarato: "E' una distorsione, valuteremo in settimana ma sembra grave".