Cagliari, infortunio per Petagna: le condizioni e quante partite salta

Stop importante per il Cagliari, in uno dei momenti maggiormente decisivi della stagione. Dopo aver perso Pavoletti, Claudio Ranieri per le prossime tre settimane dovrà fare a meno anche di Andrea Petagna: gli esami strumentali (effettuati dopo il fastidio al polpaccio accusato durante l’allenamento di ieri) hanno evidenziato che il centravanti classe '95 ha rimediato una lesione al soleo della gamba destra.



QUALI PARTITE SALTA - Il centravanti azzurro a questo punto tornerà direttamente tra un mese, dopo la sosta per dar spazio alle nazionali, e salterà le prossime tre partite contro Empoli, Salernitana e Monza.



LE PAROLE DI RANIERI - “Con gli infortuni di Pavoletti e ora di Petagna perdiamo in fisicità. D’altro canto grazie ai rientri di Shomurodov e Oristanio guadagniamo in velocità. Certo, avrei preferito poter scegliere: un allenatore vorrebbe sempre avere a disposizione tutti i suoi effettivi”.