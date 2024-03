Cagliari: il difficile ambientamento in Serie A di Pantelis Hatzidiakos. Il greco rimarrà in rossoblù anche il prossimo anno?

Un lungo corteggiamento estivo,da Claudio Ranieri e la dirigenza rossoblù per aumentare il valore tecnico - e di esperienza della rosa al ritorno nella massima serie italiana.ha fatto, e continuerà, a far parlare ancora a lungo tra i tifosi del Cagliari.Il centrale greco era stato individuato direttamente dall’ex tecnico del Leicester pere dare anche un supporto ad Alberto Dossena, alla prima stagione in Serie A. Un investimento importante per la società, che ha versato nelle casse dell’Az Alkmaar ben, ottenendo uno sconto di circa 500 mila euro per lasciare Hatzidiakos al vecchio club sino al 31 agosto, data del preliminare dell’UEFA Conference League. Una mossa che ha portato uno sconto sul cartellino del giocatore ma che forse, con il senno di poi, sarebbe stato meglio evitare, portando il greco subito alla corte di mister Ranieri.

213 partite disputate con la maglia del club olandese, condite da 6 reti edovuta anche alla presenza stabile con la propria nazionale di appartenenza, la Grecia. Pantelis Hatzidiakos però, una volta giunto in Sardegna, non è - per il momento - mai riuscito ad ambientarsi al campionato italiano. Tra campionato e Coppa Italia, non riuscendo a diventare quel titolare inamovibile che tutti quanti pensavano di aver trovato e commettendo troppi errori individuali. Il greco è stato superato nelle gerarchie prima da Edoardo Goldaniga, ceduto a gennaio, e successivamente da Yerri Mina, acquistato proprio per garantire la sicurezza e l’esperienza che tutti quanti si aspettavano dall’ex giocatore dell’AZ Alkmaar.

Nonostante questo è riuscito a mantenere la titolarità con la maglia della nazionale, anche se, in quest’ultima pausa, ha ricevutoLa sua Grecia è stata eliminata ai rigori in finale contro la Georgia di Kvarastkhelia,. Una sconfitta che potrebbe ripercuotersi sullo stesso giocatore, rientrato in Sardegna con una delusione per lui veramente enorme. Toccherà come sempre allo “psicologo Ranieri” a non farlo cadere nell’oblio e riuscire ad inserirlo nel momento del bisogno.

Pantelis Hatzidiakos potrebbe avere una chance, forse una delle ultime, nel prossimo match contro l’Hellas Verona. Nel difficile scontro salvezza èe Ranieri potrebbe farlo partire dalla panchina scegliendo di dare fiducia ad uno tra lo stesso greco e Wieteska. In questo finale di stagione per raggiungere l’obiettivo salvezza sarà fondamentale l’apporto di chiunque entri in campo ed Hatzidiakos dovrà fare bene anche per poter dimostrare di non esser stato un acquisto errato e di poter dire la sua anche in campionati difficili come quello italiano.

Il difensore greco hama non è certo che il suo futuro sia sicuramente con la maglia rossoblù. A fine stagione la società, insieme al tecnico che siederà sulla panchina sarda, valuterà il da farsi non escludendo la possibilità di mettere sul mercato il giocatore. In queste ultime 9 partite di campionato, non solo l’eventuale permanenza in Sardegna ma anche la possibilità di mettersi in mostra davanti agli occhi di tutti. Certamente il giocatore darà il massimo per ripagare la fiducia del club che tanto ha puntato su di lui, stando vicino al giocatore anche nel momento del bisogno. Ora la palla passa al greco, con la speranza che possa trovare il giusto equilibrio e dimostrare il suo vero valore il prima possibile.