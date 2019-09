Cagliari-Inter 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 29’ p.t. Lautaro Martinez (I), 5’ s.t. Joao Pedro (C), 27’ s.t. Lukaku (I)



Assist: 29’ p.t. Sensi (I), 5’ Nandez (C)



Cagliari (3-5-2): Olsen; Pisacane (29’s.t.Castro), Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan (40’ s.t Cigarini), Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri (1’ s.t. Simeone). All. Maran



Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva (34’s.t. Godin), Vecino (24’ s.t. Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez (33’ s.t. Politano), Lukaku. All. Conte



Arbitro: Maresca di Napoli



Ammoniti: 22’ p.t. Brozovic (I), 45’ p.t. Asamoah (I), 15’ s.t. Nainggolan (C), 23’ s.t. Ceppitelli (C); 26’ s.t. Pisacane (C); 32’ s.t. Ionita (C), 43’ s.t. Nandez (C)