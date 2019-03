Cagliari-Inter 2-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 31' Perisic aut. (C) , 38' p.t. Lautaro Martinez (I), 43' p.t. Pavoletti (C)



Assist: 31' p.t. Cigarini (C), 38' p.t. Nainggolan (I), 43' p.t. Srna (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini (25' s.t. Bradaric), Ionita (41' s.t. Padoin); Barella; Joao Pedro (36' s.t. Despodov), Pavoletti. All. Maran



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah (38' s.t. Candreva); Vecino (23' s.t. Borja Valero), Brozovic (42' s.t. Ranocchia); Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti



Arbitro: Banti di Livorno



Ammoniti: 8' p.t. Cigarini (C), 20' p.t. Joao Pedro (C), 29' p.t. Skriniar (I), 21' s.t. Vecino (I), 26' s.t.Brozovic (I), 31' s.t. Faragò (C), 34' s.t. Pavoletti (I)