Tra lotta salvezza e rincorsa al titolo sarà l'Unipol Domus a ospitare la partita più delicata per le sorti del campionato. In quota per l'appuntamento di domani è l'Inter a partire con un vantaggio netto sul Cagliari, con il «2» dato a 1,35 su contro il 6,75 dei rossoblù e il 5,50 del pareggio. Il 14% delle giocate è comunque andato sul colpo di Agostini, all'esordio davanti al pubblico di casa, ma anche in questo caso sono i nerazzurri a prendersi la scena con il 70% delle preferenze, visto che un risultato diverso potrebbe consegnare lo scudetto al Milan. Nella caccia al primo posto l'Inter è al momento a 2,80 contro l'1,38 dei rossoneri, e sono ancora più da brividi le valutazioni sul Cagliari, la cui retrocessione rimane a 1,19 anche dopo il pareggio con la Salernitana. A San Siro lo scorso dicembre fu Lautaro il grande protagonista del 4-0 finale, con una doppietta: il gol dell'argentino stavolta pagherebbe 1,65, con Correa possibile titolare a 2,35 e Perisic (a 3,00) ancora in cerca di gloria dopo la magica finale di Coppa Italia. Per il Cagliari, invece, speranze puntate su Joao Pedro (3,25) e Pavoletti (4,00)