A Cagliari con un sogno ancora possibile da rincorrere, domenica sera l'Inter giocherà in trasferta a Cagliari e dopo i festeggiamenti per il trionfo contro la Juventus in finale di Coppa Italia, i nerazzurri dovranno essere bravi a riattaccare immediatamente la spina. Per il match contro i rossoblu, Simone Inzaghi ritroverà Bastoni in difesa, che dovrebbe tornare tra i titolari. Così come Dumfries a destra, che contro la Juventus era partito dalla panchina. In attacco, invece, potrebbe partire dal primo minuto la coppia Lautaro-Correa.