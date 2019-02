Cagliari-Inter è una partita speciale per Alessandro Beltrami. L'agente di Nicolò Barella e Radja Nainggolan ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista dell'anticipo di venerdì sera: "I giocatori forti possono sempre giocare insieme. Ovviamente sarò a Cagliari. E resto per tutto il weekend con la famiglia di Radja, mentre lui tornerà a Milano ad allenarsi: farò lo zio, il lavoro che amo di più. Il nostro è davvero un legame di famiglia. Sia Radja, sia Nicolò mi hanno voluto come padrino delle loro figlie e per me questo vale più di tutto: infatti mi sono tatuato le iniziali dei loro nomi sul braccio".



"Nel 2012 ho avuto problemi di salute che mi hanno costretto a stare lontano dal lavoro per mesi e arrivarono offerte importantissime dalla Russia per Nainggolan. Radja non solo mi ha aspettato, ma mi è stato molto vicino per tutto il periodo, mettendomi davanti ai suoi interessi. Lui e Barella mettono sempre la squadra davanti a tutto: lo spirito di sacrificio è la prima cosa che cerco in un mio assistito. Radja l'ho scelto dopo averlo visto in un torello di riscaldamento in Belgio: personalità incredibile. Nicolò invece mi colpì in un allenamento a Cagliari: ogni volta che aveva la palla cercava la sfida proprio con Radja, uno così non potevo farmelo scappare".