È in programma questa sera alle 20.30, alla Sardegna Arena, l'anticipo della 27esima giornata di Serie A tra Cagliari e Inter, arbitrata da Luca Banti, mentre al Var ci sono Doveri e Vivenzi. Di seguito gli episodi da moviola di Cagliari-Inter analizzati dalla redazione di calciomercato.com.



20' - Ammonito Joao Pedro per un fallo in scivolata su Lautaro Martinez.



18' - Tocco di mano di Asamoah in area di rigore su un colpo di testa di Pavoletti, i due sono molto vicini. Per il Var non c'è il rigore.



12' - Luca Cigarini commette un altro fallo su Nainggolan: ha rischiato il secondo giallo, che poteva starci. Banti richiama il centrocampista del Cagliari



8' - Ammonizione per Cigarini, che entra in ritardo su Nainggolan: giallo giusto.



2' - Joao Pedro cade in area su un cross di Barella: contatto con D'Ambrosio, ma l'arbitro lascia correre e il Var conferma, nonostante le proteste del brasiliano.