Obiettivo 6 punti, per riprendere subito Milan e Napoli e dare il via a una rovente lotta scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi è chiamata alla prima trasferta stagionale, alla Domus Arena, contro il Cagliari di Claudio Ranieri, al ritorno in Serie A in Sardegna dopo l'incredibile promozione dell'anno scorso e il pari all'esordio a Torino: alle 20.45 i nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Monza, cercano i tre punti in una trasferta insidiosa, in attesa delle ultime di mercato sul fronte Pavard, nel Monday Night della seconda giornata di Serie A. Senza l'infortunato Acerbi, ancora una volta a guidare gli ospiti sarà capitan Lautaro Martinez, già due reti in questa stagione e desideroso di prendersi la vetta di capocannoniere, con Giroud ed Osimhen, mentre Marcus Thuram cerca il primo centro con l'Inter. Tra i padroni di casa, ancora privi di Mancosu e Lapadula ma desiderosi di ripresentarsi bene davanti ai tifosi sardi, occhio all'ex ancora di proprietà nerazzurra Gaetano Oristanio, classe 2002.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 gare di campionato contro l’Inter (1N, 9P), 2-1 il 1 marzo 2019 con Rolando Maran in panchina, grazie a un autogol di Ivan Perisic e la rete di Leonardo Pavoletti. L’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 16 gare contro il Cagliari in Serie A (35 centri realizzati, una media di 2.2 a incontro), l’ultimo portiere rossoblù che ha tenuto la porta inviolata contro i nerazzurri è stato Michael Agazzi, il 14 aprile 2013 (successo per 2-0). L’Inter ha vinto sei delle ultime sette trasferte contro il Cagliari in campionato (1P), tra cui le tre più recenti: nella sua storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro questa avversaria. Dopo lo 0-0 contro il Torino, il Cagliari può rimanere imbattuto in ciascuna delle prime due gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2011/12. L’Inter può vincere ciascuna delle prime due gare di un campionato di Serie A per cinque stagioni di fila per la prima volta nella sua storia (al momento è a quattro, risultato che aveva raggiunto solo tra il 1952/53 e il 1955/56). Il Cagliari ha pareggiato senza reti sia la prima giornata di questo campionato che la precedente giocata in Serie A, il 22 maggio 2022 contro il Venezia; solo una volta nella competizione ha registrato tre 0-0 consecutivi: nel settembre 1979, tra cui l’ultimo della serie in casa contro una milanese (0-0 v Milan). L’Inter è la squadra che ha creato di più in termini di Expected Goals nella prima giornata di questa Serie A (2.69), mentre solo Salernitana (0.14) e Genoa (0.21) hanno fatto peggio del Cagliari (0.39); il risultato dei nerazzurri è in linea con il passato campionato in cui hanno chiuso con il valore di xG più alto (69.62). Nicolò Barella, che ha giocato le sue prime 100 partite di Serie A proprio con il Cagliari (sette gol segnati), ha servito quattro assist contro i rossoblù nella competizione, contro nessuna avversaria ne conta così tanti. Leonardo Pavoletti ha trovato la rete in tre delle sei gare casalinghe giocate contro l’Inter in Serie A, la più recente è il gol vittoria nel successo per 2-1 del Cagliari del 1 marzo 2019 alla Unipol Domus. Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno 15 gol nel 2023 Lautaro Martínez è quello con la miglior media minuti/gol: 16 reti in 1437 minuti, cioè una ogni 89 minuti e 48 secondi. L’attaccante dell’Inter ha segnato ben otto reti in otto sfide di Serie A contro il Cagliari, la sua vittima preferita nella competizione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti, Oristanio



Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.





DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER IL COMMENTO DEL DIRETTORE GIANCARLO PADOVAN.