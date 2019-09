Una sfida ricca di intrecci, carica di sfide e perché no anche di tensione (agonistica) Cagliari-Inter per una volta racconterà una storia differente rispetta a quella a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Sì perché oltre a due squadre in lotta per obiettivi differenti, ci sono storie ben più ricche di fascino da raccontare.



Le più evidenti sono quelle legate a Radja Nainggolan e Nicolò Barella che a inizio estate sognavano di giocare insieme e che si sono ritrovati alla fine, a doversi scambiare la maglia. Il Ninja, scaricato dall'Inter è tornato nella Cagliari che lo rese grande. Barella la sua Sardegna l'ha invece lasciata per rincorrere il sogno europeo in nerazzurro.



Cagliari-Inter sarà però molto di più, a partire dai neo-acquisti Alexis Sanchez (che ritrova Lukaku in nerazzurro dopo averlo assistito al Manchester United) e Giovanni Simeone, chiamato a sostituire a lungo l'infortunato Pavoletti. Ma anche Conte contro Maran e l'ombra di Mauro Icardi, non convocato, che continua a far discutere.







A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI FRANCESCO MAROLDA PER 100ESIMO MINUTO.