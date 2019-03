(calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre la 26esima giornata di campionato in Serie A. Dopo il pareggio ricco di polemiche di domenica scorsa a Firenze, i nerazzurri devono tornare all'appuntamento con i tre punti per difendere il terzo posto in classifica dall'assalto di Milan e Roma, in campo sabato rispettivamente contro Sassuolo e Lazio.Dall'altra parteè alla ricerca di punti utili nella corsa alla salvezza per rinsaldare la propria panchina: oltre ache ha scontato il turno di squalifica a Genova con la Sampdoria, il tecnico recuperaper la panchina. Interessante il, che hanno lo stesso procuratore e nella prossima stagione potrebbero giocare insieme all'Inter.CAGLIARI: Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.INTER: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.