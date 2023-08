La seconda giornata di Serie A si chiude lunedì 28 agosto con Cagliari-Inter, calcio d'inizio alle 20.45 alla Sardegna Arena. La gara sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. I sardi arrivano alla gara dopo il deludente pareggio per 0-0 ottenuto contro il Torino, mentre convincente è stata la vittoria all'esordio sul Monza dai nerazzurri.



LE ULTIME - Sanchez in e Correa out? Sì, ma Simone Inzaghi non cambia le gerarchie e conferma Thuram accanto a Lautaro. Recuperato Darmian dopo il problema fisico, non ancora Acerbi con De Vrij che sarà confermato al centro della difesa. Programmata la staffetta sugli esterni ma Dumfries e Dimarco partono davanti. Ranieri si copre e rispetto al 3-4-3 di Torino punta su un più coperto 4-4-2. Ballottaggio Oristanio (ex della gara) - Shomurodov accanto a Luvumbo. Augello in pole su Azzi, Jankto è recuperato e sarà il jolly per il cambio modulo.



LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Luvumbo.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.