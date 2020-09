Il Cagliari lavora per proseguire sulla scia dell’ottimo piazzamento conseguito nella stagione scorsa che ha portato, a tratti, anche a sognare l’europa. Il neo DS Carta è impegnato sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa e pare orientato verso il sud America.



Come riporta centotrentuno.com sembra che i sardi siano interessati al centrale Santos Lucas Verissimo del Santos. Il giocatore, visionato anche da Sampdoria e Udinese, ha collezionato ben 33 presenze nell’ultima annata nel Brasilerao, impreziosite da 2 gol e 1 assist. Queste statistiche gli sono valse anche il premio di miglior difensore dell’intero campionato. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico possiamo dire come sia molto forte nei duelli aerei e nei teackle ma, allo stesso tempo, conservi un piede educato in impostazione. L’eccessiva esuberanza fisica alle volte gioca a suo sfavore come dimostrano i 10 cartellini gialli e i 2 rossi rimediati nella scorsa stagione.



Dal punto di vista burocratico il classe ’95, che ha un contratto che scade nel 2024 è valutato 3,5 milioni ma presenta un ostacolo non da poco: non è dotato di passaporto comunitario. I dirigenti rossoblù stanno lavorando anche ad alcune uscite però che potrebbero facilitare l’arrivo della colosso brasiliano.