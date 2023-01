Nome nuovo per la difesa del Cagliari.



Tra i profili sondati dalla dirigenza sarda per rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri c'è anche quello del 33enne difensore e capitano della nazionale rumena Vlad Chiriches.



Ex di Napoli, Tottenham e Sassuolo, oggi in forza alla Cremonese, Chiriches potrebbe salutare i grigiorossi dopo aver collezionato appena tre presenze nella prima parte di questa stagione.



Lo scrive stamane il Corriere dello Sport.