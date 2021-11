Nei giorni scorsi la possibilità di vedere l'attaccante del Cagliari, Joao Pedro con la maglia dell'Italia addosso in vista degli spareggi di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 ha fatto ampiamente discutere con lo stesso attaccante che si è espresso in maniera favorevole a mezzo stampa sulle chance di vestirsi d'Azzurro.



Nessuno dal club sardo ha mai negato i contatti con lo staff di Roberto Mancini che ha chiesto informazione e, nelle ultime ore, il Cagliari ha fornito alla segreteria della Figc e ai vertici della Federazione, tutta la documentazione necessaria per poter far partire l'iter che renderebbe convocabile Joao Pedro.