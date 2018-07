Artur Ionita, centrocampista del Cagliari, parla al sito ufficiale del club: "Sono contento di essere qui per il terzo anno consecutivo. Non si può non provare amore per questa Terra e per questa gente. La Sardegna è magnifica, i tifosi mi danno fiducia ed è una motivazione in più per fare bene. Darò il massimo come ogni anno e spero di riuscire a dare ancora di più rispetto a quanto fatto in precedenza. Ruolo? Ho dato la mia disponibilità a giocare anche da centrocampista puro, ma ora il mister mi sta impiegando da trequartista e mi chiede di fare da raccordo tra centrocampo e attacco, dando una mano in fase difensiva, muovendomi all’interno degli spazi. In questa maniera, più vicino alla porta, posso provare più facilmente la conclusione. Devo migliorare ma penso di poter dare il mio contributo in questo ruolo".