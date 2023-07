Jakub Jankto, nuovo centrocampista del Cagliari, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù:



"Le prime sensazioni sono ottime, ci sono ragazzi che ho conosciuto già alla Sampdoria. Lavoriamo duro, doppie sedute che servono per ritrovare il ritmo. L'anno scorso ho seguito il Cagliari, soprattutto dopo l'arrivo di Ranieri al quale sono legato. In Serie A il ritmo è più rapido, dobbiamo ottenere al più presto la salvezza".



DOPO IL COMING OUT - "Da febbraio non sono state settimane semplici, ma le cose stanno migliorando, e poi qui sono circondato da persone che conosco come i membri dello staff. Ora voglio lottare per i nostri tifosi che mi hanno sempre fatto una grande impressione quando sono stato qui da avversario".



RUOLO - "Non gioco solo in una posizione, posso fare l'esterno, il centrocampista centrale, la mezzala, il quinto… Voglio attaccare il secondo palo, fare gol e assist".



PASSATO - "Al Getafe ho avuto un infortunio grave alla caviglia dopo le prime partite, poi ho avuto difficoltà a rientrare in forma. Adesso è il passato, spero di potermi esprimere a grandi livelli ancora per sei o sette anni, devo pensare a fare un buon ritiro. Conosco il calcio italiano e la Serie A, ho trovato un gruppo importante e con giocatori anche esperti, penso che possiamo fare un bel campionato".