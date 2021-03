Autore del gol che ha sbloccato la sfida contro la Sampdoria, l'attaccante del Cagliari Joao Pedro ha realizzato questa sera il suo 13esimo gol in questo campionato. Con questa rete, l'attaccante rossoblù diventa il calciatore brasiliano più prolifico tra i top cinque campionati europei nella stagione in corso. Raggiunto Neymar, che però in Ligue 1 è fin qui è fermo a quota sei e ha realizzato anche sette reti tra Champions League (6) e Supercoppa di Francia (1).