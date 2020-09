Il trequartista brasiliano del Cagliari, Joao Pedro ha un accordo di massima con il Torino. Sempre secondo Tuttosport, però il presidente granata Cairo non ha dato l'ok al ds Vagnati per presentare un'offerta all'altezza dei 20 milioni di euro chiesti da Giulini. Ai sardi è stato proposto in cambio Verdi, in alternativa nella trattativa può entrare Millico.



Intanto il Toro non molla Torreira dell'Arsenal, ma si cautela con Vera dell'Agentinos Juniors. Le piste alternative portano al portoghese Adrien Silva del Leicester e al danese Lasse Schone del Genoa.

Se partono Izzo e Lyanco (il suo agente è a Lisbona per trattare con lo Sporting), in difesa interessano Andersen del Lione, Ferrari del Sassuolo e Tonelli della Sampdoria. In uscita il Palermo sorpassa il Pescara per il giovane Rauti.