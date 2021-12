Joao Pedro, attaccante del Cagliari, in gol questa sera contro il Torino, parla a Dazn dopo il match: “La rovesciata? Un gol bello, lo devo rivedere, sono stato fortunato, questi colpi, nonostante il gesto tecnico sia bello, non capitano ogni giorno. Il gesto liberatorio dopo il gol? E’ per tutto, credo che la squadra in queste ultime partite ha fatto prestazioni importanti, abbiamo dato sempre di più. E meritiamo di più, era uno sfogo. Abbiamo trovato qualcosa, ma non sono arrivati i tre punti”.



SULLA NAZIONALE - "Non credo che un solo questo gol possa mandarmi in Nazionale, conta la stagione".