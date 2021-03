Intervistato dal Corriere dello Sport, il capitano del Cagliari Joao Pedro ha parlato dell'arrivo di Semplici: "Ha portato una nuova serenità e un bel po' di entusiasmo. E sette punti in quattro partite. Di Francesco? Era più rigido ma eravamo noi calciatori a dover cambiare passo e ci siamo riusciti". Nessun rimpianto per quanto riguarda la carriera, con un messaggio sul futuro: "Non ho l'ossessione di battermi per lo scudetto o per una coppa europea. Sono il capitano di quello che per me è il club migliore del mondo, la gente che viene in questa città stupenda non vuole più andarsene. Per me tutto questo equivale a essere un numero uno".