Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo - che precede di un gol in classifica marcatori in Serie A a quota 11 - ai microfoni di Globoesporte in Brasile. Queste le sue dichiarazioni: "Sono avanti a lui di una rete? Ti dà fiducia. Il campionato italiano è molto difficile. Si tratta di un torneo molto tattico. Cristiano Ronaldo, uno dei più grandi della storia, in Spagna ha segnato 40 goal mentre in Italia 25. E' difficile giocare contro le difese italiane".