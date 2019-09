Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i sardi e il Genoa: "Ci dà fastidio non vincere in casa, doveva essere una sicurezza. Oggi è importante vincerla, il Genoa è una squadra forte".



PERICOLI CONTRO IL GENOA - "Giocano bene da squadra, hanno una rosa importante. Davanti attaccano bene, ma noi siamo preparati e possiamo fare bene".



SULLE ASSENZE - "Pesa tanto perché sono giocatori importanti, ma non possiamo pensare solo a questo. Abbiamo una rosa importante, siamo sicuri che anche oggi faremo una buona partita".