Fumo e puzza di bruciato alla Sardegna Arena mentre di gioca la partita di serie A Cagliari-Juventus. Tutta colpa di un incendio appiccato da ignoti sui cumuli di spazzatura dal vicini quartiere di Sant'Elia. Come scrive l'Ansa, sul posto sono intervenuti i mezzi del Vigili del fuoco della compagnia di Cagliari. Il fumo e l'odore non hanno comunque disturbato lo svolgimento della gara e l'arbitro non ha interrotto la partita.