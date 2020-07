Cagliari-Juventus 2-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 8’ p.t. Gagliano, 47’ p.t. Simeone



Assist: 8’ p.t. Mattiello, 47’ p.t. Gagliano



Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Ionita, Rog (2’ s.t. Paloschi), Mattiello; Joao Pedro (dal 44’ s.t. Pereiro); Simeone (39’ s.t. Birsa), Gagliano (1’ s.t. Lykogiannis). All.: Zenga



Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (31’ s.t. Peeters), Pjanic (15’ s.t. Zanimacchia), Muratore (15’ s.t. Matuidi); Bernardeschi, Higuain (44’ s.t. Olivieri), Ronaldo. All.: Sarri.



Arbitro: Ghersini di Genova



Ammoniti: 17’ p.t. Rog (C), 25’ p.t. Pjanic (J), 19’ s.t. Joao Pedro (C),