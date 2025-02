Cagliari-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Lavuole ripartire dopo la delusione in Champions League e nella 26esima giornata di Serie A fa visita alall'Unipol Domus.I bianconeri di Thiago Motta provano a lasciarsi alle spalle l'eliminazione contro il PSV Eindhoven e vanno a caccia del quarto successo consecutivo in campionato per non fallire l'obiettivo quarto posto.I rossoblù di Davide Nicola sono in un momento positivo dopo la vittoria sul Parma e il pareggio con l'Atalanta: i sardi, che all'andata all'Allianz Stadium pareggiarono 1-1, cercano punti preziosi per la salvezza.Tutte le informazioni su Cagliari-Juventus:

: Cagliari-Juventus: domenica 23 febbraio 2025: 20.45: DAZN e DAZN 1 (214 Sky): DAZN: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli.. Nicola.: Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani.. Motta.

- Nel Cagliari Deiola favorito su Viola per agire alle spalle di Piccoli, con Zortea e Felici sulle fasce. Ballottaggio tra Augello e Obert dietro. Nella Juve l'infortunio di Renato Veiga lancia Kelly accanto a Gatti, in mezzo può tornare Thuram mentre davanti Yildiz spinge per una maglia da titolare al posto di uno tra Conceicao e Nico Gonzalez.- La sfida tra Cagliari e Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inoltre, per tutti i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream, che hanno l'abbonamento a DAZN, potranno vedere il derby d'Italia anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).- Cagliari-Juventus sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet; da browser invece basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.- La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Dario Marcolin.