Cagliari-Juve è il terzo anticipo della 33esima giornata di campionato, e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE degli episodi più discussi della gara.



LA DESIGNAZIONE

CHIFFI

GIALLATINI – PRETI

IV: SANTORO

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI



PRIMO TEMPO



13' - Altare collide con Dybala in area, contatto piuttosto leggero, l'arbitro fa proseguire il gioco.

25' - Annullato il gol di Pellegrini. L'esterno ha superato Cragno depositando in rete, ma nel corso dell'azione c'è stato il tocco di gomito di Rabiot, non visto dall'arbitro, ma segnalato a Chiffi dal Var.

45' - Regolare il gol di De Ligt, lasciato libero di colpire di testa in area di rigore sul cross di Cuadrado che si porta avanti la sfera con un rimpallo regolare.



SECONDO TEMPO

46' La Juve passa subito in vantaggio a inizio ripresa con Chiellini che intercetta un tiro in area sugli sviluppi di un corner e batte Cragno. Il difensore azzurro è però in evidente posizione di fuorigioco subito ravvisata dall'assistente e confermata dla Var.