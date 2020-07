La prima sfilata della Juventus campione d'Italia. Dopo il 36esimo scudetto della propria storia, vinto dopo il 2-0 alla Sampdoria, la squadra di Sarri va a Cagliari per vedersela contro i ragazzi di Zenga, che tra i convocati vedono il ritorno di Leonardo Pavoletti, reduce dalla doppia rottura del legamento crociato.



I NUMERI - Il Cagliari ha battuto la Juventus solo 11 volte nei 77 precedenti, perdendo 40 volte. Inoltre, i bianconeri sono imbattuti nelle ultime 18 di Serie A contro i sardi. La Vecchia Signora nelle ultime nove stagioni in Serie A ha messo insieme 810 punti, una media di 90 a stagione. Solo il Barcellona, nei top 5 campionati europei, ha saputo fare di meglio: 815.



I SINGOLI - Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A contro la Juventus nel novembre del 2016, quando vestiva la maglia del Genoa. Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, ha segnato solo una tripletta in Serie A, proprio contro il Cagliari.





A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO PER 100° MINUTO DI GIANCARLO PADOVAN