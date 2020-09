Cagliari in campo in vista della gara contro la Lazio. Ecco il report ufficiale diramato dal club: "Nuova seduta di allenamento questa mattina per i rossoblù, che preparano la sfida di sabato alla Sardegna Arena contro la Lazio (ore 18).



Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra si è dedicata al lavoro tattico. A seguire, esercitazioni di palle inattive, a favore e contro.



In gruppo Ragnar Klavan. A riposo Andrea Carboni, per un affaticamento al retto femorale destro. Filip Bradaric ha svolto un lavoro personalizzato. Out Gaston Pereiro.



Domani mattina si torna in campo per un altro allenamento".