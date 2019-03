Giornata di allenamento per il Cagliari, coi giocatori rimasti a disposizione di Rolando Maran durante la sosta per le Nazionali. Buone notizie per Ragnar Klavan, che ha svolto tutto l’allenamento con la squadra, mentre sono rientrati in gruppo anche Alberto Cerri e Luca Pellegrini. Lavoro personalizzato per Kiril Despodov e Lucas Castro.