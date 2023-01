Il Cagliari prepara una piccola rivoluzione sul mercato. Con l'approdo di Claudio Ranieri in Sardegna, si prepara una sessione invernale ricca di trasferimenti. In entrata, come riporta Tuttosport, c'è già il nome di Radja Nainggolan, molto vicino al ritorno, ma non è l'unico nome. I sardi hanno messo gli occhi anche su Salvatore Sirigu del Napoli e Manolo Gabbiadini della Sampdoria. In uscita invece sono caldi i nomi di Vincenzo Millico, Gaston Pereiro e Nicolas Viola. Anche Leonardo Pavoletti non è considerato incedibile e potrebbe partire. Su di lui c'è il Bari.