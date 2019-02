Rassicuranti notizie in arrivo da Sky Sport sull'infortunio al ginocchio destro che ha fermato Luca Pellegrini, costretto a lasciare il campo dopo soli 28' di gioco nella sfida tra Cagliari e Parma. Per il terzino in prestito dalla Roma dovrebbe trattarsi di una semplice contusione, anche la distorsione al momento non sembra essere una ipotesi realistica.