Il riscatto di Alberto Cerri. L'attaccante del Cagliari ha firmato il 4-3 contro la Sampdoria, segnando il suo primo gol in Serie A con la maglia del club rossoblù. Che, come ricorda la Gazzetta dello Sport, ha investito 10 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus. L'allenatore Maran lo applaude: "Sono contento per lui. Stava attraversando un periodo non facile, è entrato bene e ha fatto un gran gol".