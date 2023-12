"Una partita molto importante, ci giochiamo tanto e la affronteremo con la cattiveria giusta". Parla così Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Empoli. "I tanti tifosi presenti? Il nostro stadio è un fortino, per noi è fondamentale e deve continuare ad esserlo. L'Empoli? Si sta giocando la permanenza come noi, sarà una bella partita. Servono giocatori d'esperienza come me e Pavoletti? Abbiamo delle responsabilità e lo sappiamo, dobbiamo metterle in campo, è il giorno giusto".