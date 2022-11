Niente Perù, solo Cagliari. Almeno per un po'.



Intervistato da Videolina Gianluca Lapadula ha rivelato che non risponderà alla chiamata della sua rappresentativa per stare vicino alla squadra e contribuire alla risalita in classifica dei rossoblù: "Non parteciperò alle prossime due gare della Nazionale - ha spiegato l'attaccante - È una decisione del club, è necessario restare tutti uniti. Per me giocare con il Perù è un orgoglio e sempre un piacere, ma è giusto che rimanga a Cagliari".



Una rinuncia dettata dallo spirito di sacrificio che Lapadula dimostra sempre di avere ma anche dell'affetto che presto lo ha legato alla sua nuova realtà: "Mi sono innamorato di Cagliari e dell'accoglienza delle persone - ha proseguito l'ex Milan - Sono felicissimo di essere qui, la passione per questa maglia è impressionante. Mi farebbe piacere andare a vedere il film su Riva per approfondire la conoscenza del campione e della storia di questa società”.