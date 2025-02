Cagliari-Lazio 1-2: il tabellino

Getty Images

Cagliari-Lazio 1-2 (primo tempo 0-1)Marcatori: 41' p.t Zaccagni (L), 11' s.t Piccoli (C), 19' s.t Castellanos (L)Assist: 41' p.t Hysaj (L), 11' s.t Viola (C), 19' s.t Zaccagni (L): Caprile; Augello, Luperto, Mina, Zappa (30' s.t Pavoletti); Makoumbou (43' s.t Prati), Adopo (30' s.t Deiola); Felici (43' s.t Kingstone), Viola (24' s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. NicolaProvedel; Hysaj (17' s.t Gigot), Romagnoli, Gila, Marusic; Rovella, Guendouzi; Zaccagni (42' s.t Dele-Bashiru), Dia (42' s.t Noslin), Isaksen (42' s.t Pedro); Castellanos. All. Baroni

Arbitro: Gianluca Manganiello di PineroloAmmoniti: \Espulsi: \