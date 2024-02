Cagliari-Lazio, la MOVIOLA LIVE: i sardi chiedono un rigore, ammonito Immobile

Prima gara del sabato di Serie A: in campo Cagliari e Lazio. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più importanti del match.



CAGLIARI – LAZIO Sabato 10/02 h.15.00



DI BELLO

ROSSI M. – CIPRIANI

IV: MONALDI

VAR: MARESCA

AVAR: DI PAOLO



45' - Finale di frazione tesa. Fallo di Immobile su Mina e schermaglie tra i due, ammonito l'attaccante. Sulla punizione, proteste dei sardi per una trattenuta ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rigore



28' - Passa la Lazio con un autogol di Deiola. Rete convalidata dopo silent check per la posizione di partenza sugli sviluppi della punizione dalla quale è scaturita la marcatura