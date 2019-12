Cagliari-Lazio (ore 20.45 in diretta tv su Sky Sport) è il posticipo che chiude la sedicesima giornata di campionato in Serie A. Entrambe le squadre cercano la vittoria: i padroni di casa per agganciare la Roma al quarto posto in classifica a -1 dai biancocelesti, che a loro volta possono portarsi a soli 3 punti dalla coppia di testa formata da Juve e Inter.



PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Maresca.