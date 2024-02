Cagliari-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Lazio (sabato 10 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. I sardi desiderano uscire dalla zona calda della classifica, mentre i biancocelesti vogliono riavvicinarsi alla zona Champions.



LE ULTIME - Nei sardi mister Ranieri punta a schierare Luvumbo dall'inizio in avanti con Petagna, favorito nel ballottaggio con Lapadula. In casa biancoceleste attenzioni rivolte alle condizioni di Zaccagni, afflitto nelle ultime settimane da un infortunio al piede e in dubbio anche per la trasferta in terra sarda. Mister Sarri valuta di confermare allora Isaksen nel tridente con Felipe Anderson e Immobile, che porterebbe Castellanos a scivolare in panchina rispetto al match di Bergamo. In regia Cataldi, è squalificato Rovella. Dietro Gila al centro farà le veci dell'infortunato Patric. Terzini agiranno Lazzari e Marusic, ma non perde quota la candidatura di Luca Pellegrini.



PROBABILI FORMAZIONI



CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Azzi; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, F. Anderson. All. Sarri