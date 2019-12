Cagliari-Lazio è il monday night della 16esima giornata di Serie A. Uno scontro al vertice, tra due formazioni che stanno facendo benissimo. L'occasione per i biancocelesti, eliminati giovedì dall'Europa League, è ghiotta: con una vittoria stasera si porterebbero a soli 3 punti da Inter e Juve, che comandano la classifica. Il Cagliari di Maran, invece, cerca 3 punti per affiancare la Roma in zona Champions. Pochi dubbi nelle formazioni: Inzaghi schiera l'11 che una settimana fa ha battuto la Juve, Maran con Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; João Pedro, Simeone



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile



STATISTICHE E NUMERI - L'ultimo successo del Cagliari contro la Lazio in Serie A è datato maggio 2013: da allora otto vittorie biancocelesti e due pareggi. I sardi hanno vinto solo tre delle ultime 19 partite interne contro la Lazio - completano il parziale otto pareggi e otto sconfitte. Sia per il Cagliari (29 punti) che per la Lazio (33) questa è la miglior partenza dopo le prime 15 giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. Il Cagliari è imbattuto da 13 partite di campionato (8V, 5N), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di match senza sconfitte in Serie A risale al 1972 (14 di fila), quando chiuse poi il campionato al 4° posto. Sette vittorie consecutive per la Lazio (è dall’aprile 2015 che non ottiene otto successi di fila in Serie A): la squadra biancoceleste ha collezionato almeno quattro punti più di qualsiasi altra in questo lasso temporale (21).