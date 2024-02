Cagliari-Lazio LIVE le formazioni ufficiali: Lapadula titolare, Isaksen dal 1'

Cagliari e Lazio scendono in campo alle 15 per un match che entrambe non possono sbagliare. I sardi vogliono far punti per uscire dalla zona retrocessione, i biancocelesti stanno vivendo un brutto momento di forma e vedono l'Europa allontanarsi. La gara della 24ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Unipol Domus di Cagliari. La squadra di Ranieri non ha vinto alcuna delle ultime 17 sfide contro la Lazio in Serie A: tra le squadre di questo campionato, quella biancoceleste è la formazione che attualmente i sardi non battono da più gare di fila nella massima serie.