AFP via Getty Images

Il posticipo dellachiude il turno e mette in palio punti pesanti per la zonae per la salvezza.entrano in campo alle 20 e 45 reduci entrambe da sconfitte contro Torino e Fiorentina. La squadra diha anche perso in Europa League, ko questo che però non ha intaccato il primo posto dei biancocelesti, già qualificati agli ottavi di Europa League. In attesa degli ultimi colpi di mercato – che chiude stasera – i rossoblù schierano titolaree si affidano a. Per i capitolini invece non ci saranno. Nonostante alcuni problemi influenzali nelle ultime giornate,ci sarà a sostegno di

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.NicolaProvedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.Baroni