I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini, in preparazione alla gara di sabato sera all'Allianz Stadium contro la Juventus (ore 20.30). Come riporta il sito ufficiale del Cagliari, la seduta, avviata con una partita di basket, è proseguita con sviluppi sulla fase offensiva e difensiva, per concludersi quindi con una serie di cross e conclusioni in porta. Differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis. Domani mattina la squadra sarà impegnata in un nuovo in allenamento.