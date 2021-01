Questo il report ufficiale del Cagliari dopo l'allenamento odierno: "​I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare la gara contro il Sassuolo, primo match del girone di ritorno, in programma domenica alla Sardegna Arena (ore 15, diretta su Sky Sport).



La squadra ha cominciato la seduta odierna con degli esercizi di attivazione. Dopo delle partitelle a tema, l’allenamento è proseguito con una partita giocata su campo ridotto. I calciatori con meno minutaggio nell’ultima gara hanno poi svolto sempre in campo un lavoro atletico specifico.



Si è allenato regolarmente Leonardo Pavoletti, bloccato domenica da un fastidio alla schiena; ha ripreso a lavorare ad Asseminello Andrea Carboni. Domani pomeriggio è in agenda un nuovo allenamento, al termine la squadra inizierà il ritiro.