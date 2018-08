Empoli-Cagliari 2-0

Cragno 5,5: incolpevole sul primo gol, forse poteva fare di più in occasione del raddoppio di Caputo.

Faragò 5: in ritardo sul gol di Krunic, sbaglia praticamente tutti i cross che prova.

Ceppitelli 5,5: in difficoltà su Caputo, esce per infortunio

(Dal 24’ Pisacane 6: più sicuro di Ceppitelli, riesce a contenere come può Caputo.

Romagna 6,5: prestazione praticamente perfetta, vince ogni duello con La Gumina e si fa trovare attento su ogni pallone

Lykogiannis 5,5: bene nel primo tempo, quando accompagna l’azione con continuità, si vede però poco nel secondo tempo.

Castro 5,5: tocca molti pallone ma raramente diventano giocate di buona qualità.

Cigarini 5,5: sovrastato da Capezzi e Acquah, non riesce a far partire l’azione come dovrebbe.

Ionita 6: l’unico che ci prova, soprattutto nel primo tempo, nei sardi. Non è però efficace al tiro e i suoi spunti non sono sfruttati dagli attaccanti.

(Dal 73’ Cerri sv)

Barella 5,5: subisce un colpo dopo pochi secondo che evidentemente lo stordisce per il resto della gara. Il talento classe ’97 infatti non riesce mai a fare la differenza e commette diversi errori in impostazione.

Farias 5,5: non sfrutta mai la sua velocità e si muove poco tra la linee.

(Dal 57’ Sau 5,5: si muove più di Farias ma come il brasiliano non riesce ad incidere).

Pavoletti 5: troppo statico, il primo guizzo degno di nota arriva al 60’, ma il suo gran destro dal limite scheggia il palo e finisce fuori.

All. Maran 5,5: sbaglia la formazione perché a centrocampo rinuncia ad un maggiore equilibrio mettendo dentro tutti i suoi uomini più offensivi. Troppi errori in difesa e la serata no di Pavoletti e Farias fanno il resto.