Chievo Verona-Cagliari 0-3



Cragno 7: sempre pronto e reattivo sulle battute avversarie. Bella la parata nel secondo tempo su Stepinski.



Cacciatore 6,5: nel suo ritorno al Bentegodi gioca una partita ordinata e propositiva. Più volte si sovrappone al compagno e crea difficoltà nella difesa dei suoi ex compagni.



Ceppitelli 5,5: qualche sbavature nelle chiusure soprattutto su Stepinski e sui palloni alti dalle fasce.



Pisacane 7: rimedia agli spazi lasciati dal suo compagno di reparto e gioca bene di anticipo. Sicuramente una delle sue migliori partite.



Pellegrini 6: gara sufficiente ma poteva fare di più soprattutto in fase di ripartenza. Buone le chiusure su Giaccherini.



Barella 7: lotta e corre per tutta la gara. La sosta nazionale sembra paradossalmente avergli dato ancora più energia. Semina il caos con le sue penetrazioni, che portano anche al raddoppio per i suoi. Cigarini 6,5: parte sottotono ma si riprende a partita in corso. Fa spesso a sportellate con i centrocampisti clivensi avendone la meglio.



Faragò 6,5: di grande aiuto alla manovra collettiva, brucia km e si propone con continuità.



Ionita 7,5: gol e prestazione da incorniciare. Corsa e tecnica di alto livello e sempre pericoloso con i suoi inserimenti.

(36' s.t. Deiola: s.v.)



Joao Pedro 7: rete anche per lui che mette la ciliegina su una gara praticamente perfetta.

(35' s.t. Birsa: s.v.)



Thereau 5: peggiore in campo per i suoi. Fuori dal vivo dell'azione, troppo nascosto tra le maglie avversarie non riesce ad incitere come dovrebbe.

(25' s.t. Cerri 6: entra e dà sicuramente più apporto alla manovra offensiva rispetto al suo compagno, anche se non riesce ad incidere troppo sulla gara)





All. Maran 6,5: un Cagliari che inizia con un poco di difficoltà ma poco dopo riesce a prendere il pallino del gioco e a chiudere la partita già nel primo tempo. Tre punti fondamentali in chiave salvezza.e