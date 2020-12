bravo e attento su un campo sicuramente non facile, data la tanta pioggia.buona intesa con i compagni di reparto in fase difensiva, poteva tentare qualche accelerata in più in avanti. Sufficiente comunque la gara.sicuro e reattivo su ogni chiusura. Bene soprattutto su Di Carmine, vincendo spesso i contrasti fisici.secondo tempo sicuramente meglio. Fa molto bene la fase difensiva quando deve scappare all'indietro, con grande intesa con il compagno.gestisce le falcate degli avversari, anche se a volte si fa sfuggire la sovrapposizione. Meglio invece in fase offensiva, quando si propone con continuità.(dal 39' s.t.la miglior partita da quando è al Cagliari. Grandi progressioni in avanti e ottime scelte nelle giocate.(dal 39' s.t.senza infamia senza lode, gioca una gara sufficiente. Ci mette il fisico nei contrasti a centrocampo e fa buon perno tra le due fasi.in questa posizione inedita non fa male, cercando di applicarsi come può. Bene l'intesa con Pedro.poco nel vivo del gioco nel primo tempo, ma nella ripresa torna a dettare i ritmi dell'attacco, grazie anche a grandi giocate di fino.buona partita di personalità e tecnica. Manca solo quella parte difensiva che vorrebbe l'allenatore.(dal 39' s.t.fa bene anche in veste di rifinitore regalando assist per i compagni. Grande sacrificio e voglia di combattere, anche se non trova la via del gol.(dal 30' s.t.prova a rendersi pericoloso nell'area avversaria, ma si scontra con la fisicità dei difensori veronesi.)Cagliari in emergenza, ma sempre ben messo in campo. Ripresa sicuramente più convincente grazie anche ai cambi dell'allenatore.