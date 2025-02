Cagliari, le pagelle di CM: Caprile il solito muro. Mina-Adopo, un pasticcio che costa caro

Getty Images

Cagliari-Juventus 0-1: come sempre fa in modo che i rossoblù non capitolino prima del previsto. Tiene aperta la partita compiendo delle ottime parate.: Conceicao non è un bel cliente e di fatto passa qualche volta di troppo.attento in fase difensiva, pericoloso in fase d'attacco.: è vero, ringhia sulle caviglie delle punte, ma insieme ad Adopo permette a Vlahovic di mettere a segno il gol della vittoria.: raramente si fa vedere in attacco, prova a limitare come può le incursioni di Yildiz.: parte bene con grinta, poi come sempre si perde nei suoi soliti "tocchi di troppo".

(dal 41' s.t).: non riesce nell'intento di "fare legna" ed impostare come richiesto.(dal 12' s.t: a tratti troppo precipitoso).: male il primo tempo, leggermente meglio la ripresa ma paga a caro prezzo l'errore che ha portato la Juventus ai tre punti.(dal 24' s.t: entra e mette a disposizione della squadra tutta la sua tecnica ma spreca troppo).: a tratti spaesato, quasi mai dell'incontro. Una giornata da dimenticare per lui.(dal 1' s.t: entra e cambia letteralmente in match, portando tanta imprevedibilità).

: fa a sportellate come sempre ma nulla di più.: meno pericoloso del solito, strozza troppo l'unica vera occasione a sua disposizione.(dal 24' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti della partita).: prova a fare punti con la stessa formazione di Bergamo ma la partita si mette male sin da subito. Non riesce a cambiare le sorti della gara con i consueti cambi.