rimedia con una grande parata su Belotti ad una mezza papera su una punizione di Edera che stava per portare ad un penalty per i granata. Si riscatta e conquista la piena sufficienza.Zenga gli dà ancora fiducia e lui conferma i progressi visti fin qui. Grande impostazione, esce bene palla al piede, bravo nel gioco aereo, chiude tutti i varchi e si prende diverse licenze. Grande scoperta.guida da veterano la difesa con ai suoi fianchi un classe 2000 e un classe 2001 e lo fa in maniera ottimale, risultando essere molto preciso e attento.esordio da titolare dopo gli scampoli finali contro la Spal, ma sembra già un veterano, nessuna sbavatura e, anzi, ottime chiusure. Prende un giallo per un fallo che addirittura sembra subire lui da Izzo.(dal 42’ s.t.: migliora di partita in partita. Mai preso in considerazione con Maran, con Zenga trova fiducia e su quella fascia galoppa come non mai. Ritrovato.(14’ s.t.non entra in un momento facile del match, non trova la posizione giusta, viene richiamato spesso da Zenga per scambiarsi con Nandez, trova poi pian piano la strada giusta)è tornato il ‘Leon’ ammirato a inizio stagione. Una partita stratosferica fatta di grande qualità, aperture, rifiniture, passaggi e la rete, strepitosa, che sblocca il match.anche lui in cattedra, come peraltro tutto il campionato rossoblù. Inesauribile, non perde mai lucidità, anche se fallisce una bella occasione. Comunque tra i migliori, come al solito.è tornato e si vede. Fa il suo debutto post Covid, ma l’infortunio sembra ormai alle spalle vista la solita prestazione di personalità, forza, tattica e condita anche col gol del 3-0. Poi esce dopo un’ora perché non ha ancora i 90’.(dal 14’ s.t.: entra nel momento peggiore, il Cagliari prende due gol, lui prende un giallo e dunque viene condizionato)molto bene anche il greco, spinge bene, con precisione, l’assist per il gol di Simeone è perfetto.(21’ s.t.entra e subito si prende il rigore che poi Joao Pedro trasforma. Ottimo ingresso)un gol, su rigore, che chiude la gara dopo il tentativo di rimonta del Toro. Ma, oltre a questo, l’assist per Nainggolan e tante altre ottime giocate, anche di sacrificio.(dal 42’ s.t.tre gol in tre partite dalla ripartenza, una continua minaccia per il Torino. Aggiunge un altro tassello alla sua ottima stagione rossoblù. E con Zenga si è riscoperto bomber.All.seconda vittoria consecutiva, ma certamente più convincente di quella di Ferrara. Ritrova il Cagliari che si era smarrito diversi mesi fa, proponendo anche diversi giovani, tra cui il 2001 Carboni. E con un Nainggolan così è tutto più facile. La fiducia è ritrovata, ora arriva il bello.